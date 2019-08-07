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Göz kapak sarkmasına dikkat

Estetik Cerrah Op.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
Göz kapak sarkmasına dikkat

Estetik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara, göz kapaklarındaki sarkma ve torbalanmaların pek çok kişinin problemi olduğunu belirterek, “Sadece estetik olarak değil görme yetisini azaltması yönünden de tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.


Op. Dr. Defne Erkara, yaşlanmanın ilk belirtilerinin yüzde başladığını belirterek, “Ufak tefek kırışıklıklar, çizgiler, sarkmalar derken kişi bunlardan kurtulmak veya geciktirmek için arayışa geçer. Diğer rahatsızlıklar dolgu, botoks gibi kozmetik çözümlerle uzun süre idare edilmesine rağmen göz kapağındaki sarkmanın tek tedavisi ameliyattır” dedi.


Göz kapağı estetiğinin, alt ve üst göz kapaklarındaki fazla yağ dokusunun deri ve kas fazlalıklarıyla birlikte çıkarılma operasyonu olduğunu anlatan Op. Dr. Defne Erkara, “Göz kapaklarından çıkarılacak doku miktarının az veya çok olması, operasyonu başarısızlığa uğratacağı için, göz kapağı estetiğinin çok iyi planlanması gereken bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz.


Göz kapakları, yaşlanma belirtilerinin en fazla dikkat çeken bölümüdür. Yapısı gereği çok hareketli ve ince derili olan göz kapakları, göz çevresindeki kırışmalardan fazlasıyla etkilenir. Gözlerin fazla yorulmasına bağlı olarak, göz kapaklarında bollaşma ve torbalaşma olabilir. Özellikle üst göz kapağı derisindeki bollaşma görme alanını daraltarak görmeyi de azaltır. O yüzden aslında özellikle üst göz kapağı ameliyatı sadece estetik değil aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyattır” diye konuştu.


Op. Dr. Defne Erkara, operasyon öncesi dikkat edilecek hususlar konusunda şunları söyledi; “Göz kapağı operasyonu öncesi mutlaka muayene olunması gerekiyor. Bu muayenede göz kapağı üzerinde yapılacak uygulamanın tekniği belirlenir. Eğer kalp hastalığı, diyabet ya da göz tansiyonu gibi rahatsızlıklarınız varsa, göz kapağı estetiği için doktorunuzun izni gereklidir.


Göz kapağı estetiği 35 ile 70 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilmektedir. Genetik faktörler nedeniyle göz kapağı sorunları yaşıyorsanız, 20’li yaşlardan sonra da bu operasyonu uygulatabilirsiniz.


Üst göz kapağında bulunan kat çizgisinden, alt göz kapağında kirpiklerin hemen alt bölümünden kesiler açılır ve buradan müdahale edilir. Üst göz kapağında meydana gelen kas dokusundaki gevşeklik giderilir. Göz kapaklarındaki bağ ve kas dokusu onarılarak, fazla yağ ve deri çıkarılır. Operasyon sonrasındaki özel dikişlerle kesi yeri, belirgin olmayacak biçimde kapatılır ve dikişlere hafif bir pansuman uygulanır.


Operasyondan sonraki 24 saat boyunca ellerinizle gözlerinize temas etmemeye ve gözlerinizi ovuşturmamaya dikkat etmelisiniz. Alt ve üst göz kapağına birlikte operasyon uygulanacaksa, önce üst göz kapağı sonrasında da alt göz kapağına işlem uygulanır. Operasyon sonrası anestezinin etkisi geçince göz kapaklarında gerginlik hissedilebilir. Normal olan bu gerginlik geçicidir ve ağrı kesici ilaçlarla rahatsızlıklarınız kontrol edilir. Operasyon sırasında hiçbir acı ya da ağrı hissetmezsiniz ve aynı gün taburcu edilirsiniz. Dikişleriniz operasyondan 3 ya da 7 gün sonra alınır ve göz kapağı çevresindeki morluklar da zaman içerinde kaybolur. Operasyondan 1 hafta gibi bir süre sonra günlük hayatınıza dönebilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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