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Göz kapak ameliyatı olurken nelere dikkat edilmeli?

Op. Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı ameliyatı hakkında bilgi verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:42
Göz kapak ameliyatı olurken nelere dikkat edilmeli?

Op. Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı ameliyatı hakkında bilgi verdi.

 

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz kapak düşüklüğünün sıklıkla karşılaşılan ve çok rahatsızlık veren bir durum olduğunu ifade ederek, ”Gözlerimiz karşılıklı ilişkilerde en çok dikkat edilen alan olması yanı sıra günümüz teknolojisinde net görme çok önem kazanmıştır. Göz kapak düşüklüğü son zamanların en çok tedavi edilen durumlarının başında gelmektedir. Ancak burada önemli olan durum göz kapak düşüklüğünün hangi dokuları kapsadığı ve hangi yollarla tedavi edilebileceğidir. Çoğunlukla yaşa bağlı olarak cilt ve yüzeysel kaslarda gevşeme ve sarkma olarak karşımıza çıkan durum kozmetik olarak değerlendirilip tedavi planlanmaktadır. Ancak burada önemli olan öncelikle kapak düşüklüğüne neyin sebep olduğunun belirlenmesidir. Çünkü basit bir kapak düşüklüğü olarak değerlendirdiğimiz bu durumun sebebi aslında daha altta yerleşmiş olan derin kas tabakasındaki bozukluğa bağlı olabilmektedir. Tedavi planımıza bunu eklemez isek tedavi yanlış olacak veya eksik kalacaktır” dedi.

 

Op. Dr. Atabay, göz kapak düşüklüğünün göz kuruluğu ile birlikte olabileceğini belirterek, “ Göz kapak düşüklüğü göz temel kaslarının zayıflığı ile birlikte olabilir. Göz kapak düşüklüğü aslında nörolojik olarak tanımladığımız sinir kas kavşağındaki bir hastalığa bağlı olabilir. Öncelikle kapak düşüklüğü sebebi belirlenmeli, tedavi ona göre yapılmalıdır. Kapak düşüklüğü genç yaşta görülen blefaroşalazis mi, ileri yaşlarda görülen dermatoşalazis mi, yoksa sebep aslında pitozis mi çok iyi değerlendirilmelidir. Bu ayrım yapılmadan tedaviye kalkışılması çok vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Pitozis varlığını fark etmeden bunu blefaroplasti olarak tedavi etmeye çalışılması ile gözü pek çok risk karşısında savunmasız bırakmaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:42
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