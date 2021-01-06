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Sağlık Göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?
Sağlık

Göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?

Göz kapağı düşüklüğü; çeşitli nedenlere bağlı olarak doğuştan var olan veya sonradan gelişen, göz kapağının gözün renkli kısmını bir milimetreden daha fazla bir uzunlukta örtecek şekilde düşük olması şeklinde görülen bir sağlık sorunudur. Peki, Göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 20:09:00 -
Göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?

Pitozis olarak da bilinen göz kapağı düşüklüğü nedir? Göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi olabilir mi? Pitozis muayenesi nasıl yapılır? Göz kapağı düşüklüğü neden olur? Nasıl geçer?

Göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?

Göz kapak aralığı normalde 8-10 mm’dir. Kadınlarda ve çocuklarda , erkeklere göre 2 mm daha fazladır. Göz kapağının normal seviyeden aşağıda bulunmasına ‘’pitozis’’ denir. Göz kapağı düşüklüğü basit bir estetik sorun değildir, bazı hastalıkların habercisi veya işareti olabilir.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı hem görme için hem de estetik olarak kişinin psikolojik durumu için oldukça önemlidir.

Göz kapağında düşme veya sarkma çok az fark edilecek veya kapağın tüm gözbebeğinin üzerine kapatacak kadar olabilir. Ameliyat genellikle düşük göz kapağı için en iyi ve kalıcı tedavidir.

Göz kapağı düşüklüğü hangi hastalıkların belirtisidir?

Göz kapağı düşüklüğü (Pitozis) hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. En sık görülen pitozis tipleri doğumsal veya kas zayıflığına bağlı olarak yaşlanma ile meydana gelir. Göz kapağı düşüklüğü basit bir estetik sorunu değildir. Bir çok farklı sebeple meydana gelebiliyor. Bu sebepler arasında ihmal edilmemesi gereken ciddi hastalıklar da var. Bu nedenle güvenilirliği olmayan tedaviler veya basit bir estetik operayona karar vermeden önce mutlaka detaylı bir inceleme gerektiğini unutmayın.

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