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Göz kanlanması neden olur? Ne iyi gelir?

Gözlerimiz, vücudumuzun en hassas duyu organı. Bu hassas organımızda sıkça görülen bir rahatsızlık da kanlanma sorunu diyebiliriz. Peki göz kanlanması neden olur? Sebepleri nelerdir?

09 Temmuz 2019 Salı 11:22
Göz kanlanması neden olur? Ne iyi gelir?

Bilimsel olarak akut glokom ya da konjonktivit diye adlandırılan göz kanlanması, gözdeki kılcal damarların normalden fazla genişleyerek kan toplamasıdır. Bu kan toplanması miktarı arttığında ise göz kırmızı görünür.

Göz kanlanması neden olur?

  • Uzun süre uykusuz kalmak
  • Alerjiler
  • Göz kuruluğu
  • Vitamin eksikliği
  • Gözün iltihap kapması
  • Kontakt lenslerin gece çıkarılmaması
  • Alkollü içeçek tüketimi

Göz kanlanmasına ne iyi gelir?

Gözde meydana gelen kanlanmayı gidermek için yapabileceğimiz doğal yöntemler;

1- Aleovera suyu

Aloevera suyunu dondurup soğuk suyla karıştırın. Yumuşak bez ya da bir parça pamuk ile göze pansuman yaptıktan sonra ıslatıp gözünüzün üzerine yerleştirin. Bu yöntemle göz kapağınız dinlenir ve iltihaplanmayı engeller.

2- Gül suyu

Kanlanan göze gül suyu ile pansuman yapmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tedaviyi şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle bir parça pamuğu gül suyu ile ıslatın. Ardından ıslanan pamuğu buzdolabında 15-20 dakika soğutup gözünüzün üzerine yerleştirin ve 30 dakika o şekilde bekletin.
Bu tedaviden sonra uyumanız önerilir. Uyandığınızda kanlanma büyük oranda azalmış ya da yok olmuş olacak.

3- Soğuk su tedavisi

Gözlerinizi ve göz çevresini sık sık soğuk suyla yıkayarak kan dolaşımını dengeleyebilir, bu sayede kanlanmayı azaltabilirsiniz.

Soğuk Kaşık Yöntemi: Bu tedavi yönteminde kaşıkları buzdolabı ya da soğuk suyun içinde soğuttuktan sonra göz kapağınızın üzerinde bekletmelisiniz.

Göz kanlanması nasıl geçer?

  • Buz parçaları ile kompres yapılmalı
  • Çay poşetleri ile göze pansuman yapmak
  • İyi beslenmek
  • Gün içindeki düzenli su tüketimi
  • Göze salatalık koymak
  • Yatıştırıcı göz damlaları

Gözde meydana gelen kanlanma nasıl geçer?

  • Mümkün oldukça evde çok toz çıkartmamaya çalışmalısınız. Göz kanamasına neden olan alerjiler arasında toz da yer alıyor. Ev temizliği yaparken nemli çalışmanız bunu engelleyecektir.
  • Gözlerinizi ovmayın. Gözünde kaşıntı başladığında ya da ovmak istediğinizde küçük dokunuşlarla gözünüzü dokunarak bu hissi giderebilirsiniz. Ovmak ya da kaşımak yerine yüzünüzü yıkamanız daha iyi bir yöntem olacaktır. Çünkü gözü ovmak, alerjenleri daha ileri iterek bu sorunu artırır.
  • Evcil hayvanlarınızla yatağınızı paylaşmamalısınız. Alerjik durumlar yaratan evcil hayvanları mümkün olduğunda dışarıda tutmaya çalışmalısınız.
  • Özel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmayın. Gözde rahatsızlığa sebep olan ortak kullanımlara örnek verirsek; havlu, peçete, yastık, çarşaf, gözlük ve kontakt lensleri sayabiliriz.
  • Ağızdan ya da burundan çıkan sigara dumanı gözle çok yakın temas içinde olduğundan bir rahatsızlık hissi yaratıyor ve uzun süre maruz kaldığımız durumlarda gözde kanlanmaya sebep olabiliyor.
  • Gözde meydana gelen kanlanma ve diğer rahatsızlıkların önüne geçmek için günde 12 saatten fazla lens kullanmayın. Yüzünüzü sık sık yıkayın.

 

tr.pinterest.com'dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:22
  1. göz kanlanması
  2. Göz kanlanması nasıl geçer?
  3. Göz kanlanmasına ne iyi gelir?
  4. Göz kanlanması neden olur?

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