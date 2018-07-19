Göz kanlanması neden olur?

Gözda kanlanması genelde şu durumlarda görülmektedir;

Gözün tahriş olması,

Göz kuruması (Lens kullanan insanlarda sıklıkla görülmektedir)

Göze toz kaçması ya da herhangi bir şeye olan alerjiden dolayı gözün kaşınması. (Bu sebepler sonucundan göz kaşıcanacağı için kanlanma olmaktadır)

Bu belirtiler göz kaşınmasının en yaygın nedenleridir ve çok ciddi problemlere yol açmamaktadırlar.

Yukarıda belirtilen nedenlerin yanı sıra göz kanlanması tıbben birçok farklı şekilde olabilmektedir.

GÖZ KANLANMASININ NEDENLERİ:

Göz tansiyonu ve gözdeki basıncın ani olarak artması. Tıbben bu hastalığın ismi akut glukomdur.

Aşırı derecedeki sigara ve alkol kullanımı göz kanlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullanımı da göz kanlanmasına doğrudan etki etmektedir.

Göz kapaklarında bulunan kirpik diplerinin iltihaplanması da bu duruma neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalık blefarit olarak da bilinmektedir.

Ciddi bir hastalık olan kornea ülseri göz kanlanmasının yanı sıra görme bozuklukları ve gözde oluşacak ağrılara da sebebiyet vermektedir.

Göz yorgunluğu da göz kanlanmasının başlıca sebeplerindendir. Bilgisayar başından uzun süre vakit geçirmek ya da karanlık bir ortamda kitap okumaya çalışmak göz yorulmasına neden olmaktadır. Ayrıca uykusuzluk da göz kanlanmasına neden olmaktadır.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) vücutta bulunan bütün damarları etkilediği için gözdeki damarları da etkileyerek göz kanlanmasına neden olmaktadır.

Tiroit hastalalıkları göz kurumasına neden olmaktadır. Göz kuruması da göz kanlanmasına sebebiyet vermektedir.

Gözün renkli bölümünde (irisde) oluşan iltihaplanmalar da göz kanlanmasına neden olmaktadır. Bu hastalık üveit olarak bilinmektedir.

Ayrıca hamilelik dönemlerinden bayanlarda göz kanlanması görülmektedir, fakat genelde kısa süreli olup kendiliğinden bir süre sonra geçmektedir.

Bu belirtilerle birlikte görme bozukluğu, göz ağrısı gibi problemleriniz varsa kesinlikle doktora başvurmanız gerekmektedir.

Kanlanmanın önüne geçmek için günde en fazla 12 saat lens takmanız, hergün makyaj yapmamanız, gözlerinizi temiz tutmanız alabileceğiniz başlıca önlemlerdendir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.