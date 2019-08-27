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Göz kamaştıran sergi

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Atakum Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı “Perspektif Kağıt Rölyef Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 14:41
Göz kamaştıran sergi

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Atakum Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı “Perspektif Kağıt Rölyef Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.


Atakum Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Neşe Güven, Piazza Sanat Galerisinde açılan sergiyi gezen konuklarına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken; kağıttan üç boyutlu tablo hazırlamanın inceliklerini anlattı. Güven, “Bir fotoğrafın veya kartpostalın katman şeklinde tek tek kesilerek, özel teknikler ve yardımcı malzemeler ile boyutlandırılıp yerleştirilmesiyle ortaya çıkarılan eserlere ‘perspektif kağıt rölyef’ diyoruz. Kursiyerlerimiz bu eserleri ortaya çıkarırken oldukça özverili ve başarılı bir çalışma çıkardılar. Hepsini tek tek kutluyorum” dedi.


Yaklaşık 40 tablonun yer aldığı sergi 1 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:41
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  3. fotoğraf

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