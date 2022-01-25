Göz gözü görmüyor! Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda yoğun sis

Sabah saatlerinde kent merkezinde bastıran sisin Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda daha yoğun bir şekilde olduğu fark edildi.

Geçtiğimiz hafta yağan kar henüz yerden kalkmamışken şehirlerarası karayolunda yoğun sisin olması sürücüleri endişelendirdi.

Herhangi bir istenmedik bir sonuçla karşılaşmak istemeyen araç sürücülerin farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.

Görüş mesafesinin bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. (İLKHA)