Göz göre göre işgal ediyorlar! Kudüs'te 800 yeni Yahudi yerleşimi inşa edilecek

Bu projenin Eski Kudüs'ün güneyindeki iki beldeyle ilgili inşaat projelerinin bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi'nin internet sitesinde projenin iki aşamalı olarak uygulamaya geçirileceği belirtildi. Buna göre birinci aşamada Osmanlı Tren İstasyonu çevresine 130 yerleşim birimi inşa edilecek. İkinci aşamada ise Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran hattın iptal edilmesi planı çerçevesinde Yeşil Hat (El-Velice - El-Katmun) paralelinde 490 yerleşim birimi inşa edilecek. Bu doğrultuda bölgedeki mevcut Yahudi yerleşim bölgeleri de genişletilecek.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, belediyenin Kudüs-Yafa arasındaki tren yolu üzerinde bulunan Osmanlı Tren İstasyonu'nun büyük bir bölümünü yıktığına, diğer kısmını da yerleşim alanına çevirdiğine dikkat çekildi.

Kudüs'ün güneyine 820 yeni yerleşim birimi inşa edilmesi projesinin Yahudi yerleşimci sayısını artırma ve Yeşil Hat'tı ortadan kaldırma projelerinin üçüncüsü olduğu belirtildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail rejiminin Kudüs'ü ele geçirme amaçlı, 820 yeni yerleşim birimi inşa projesini onaylamasını kınadı.

Hamas, açıklamasında 'bu projenin rejimin Kudüs üzerinde egemenliğini sağlamlaştırma ve buranın tarihi kimliğini değiştirerek Yahudileştirme amaçlı sonuç getirmeyecek bir çaba olduğunu' dile getirdi.

İsrail yönetimi, dün yapılan açıklamada ise Necef Çölü ve el-Celil bölgelerinde de yeni yerleşim birimleri inşa edileceğini bildirmişti.