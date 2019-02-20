Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı Tekirdağ'da aralarında göz doktorunun da bulunduğu kaçak kazı yapan dört kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Malzemelere el konuldu Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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