Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı
Tekirdağ'da aralarında göz doktorunun da bulunduğu kaçak kazı yapan dört kişi gözaltına alındı.20 Şubat 2019 Çarşamba 16:18
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.
Malzemelere el konuldu
Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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