Göz çevresindeki tortuların sebepleri nedir? Doğal çözümleri

Yıllar geçtikçe, göz ve göz çevresindeki cilt yaşlanır. Göz çevresinde “kaz ayağı” adı verilen kırışıklıklar oluşur. Gözün yatay genişliği %10 kısalır. Göz çevresindeki yağları yerinde tutan zarın gevşemesi yüzünden yağlar öne doğru fıtıklaşır ve göz altında torbalanma görünümü oluşur. İşte göz tortusu tedavisinde bitkisel yöntemler...

Göz çevresindeki tortulara doğal çözümler

Hint yağı

O çok basit. Yapmanız gereken tek şey Castor Oil’e bir miktar pamuk batırın ve onu gözlerinizin etrafındaki tortulara uygulayın. Ayrıca, bant boyunca yağın uzun süre çalışmasını sağlamak için, genellikle gece uyuduğunuzda da bantlayabilirsiniz. Uyandığınızda, dikkatlice çıkarmak için not alın ve uygun şekilde durulayın.

Elma sirkesi

Bu birikintileri gidermek istiyorsanız Apple Cider her zaman iyi bir bileşendir. Sirke yine de iyi bir kolesterol düşürücüdür, yani ya içebilir ya da pamuğa uygulayabilir ve tortular üzerine sürtebilirsiniz.

Çemen tohumları

Başka bir basit tarif. Çemen otu tohumlarını gece boyunca bir bardak suya batırın ve ertesi gün boş bir mideyle alın. Listedeki diğer bütün tarifler gibi, onu da doğrudan o noktalara uygulayabilirsiniz.

Soğanlar

Soğan suyu, tuz ve su karışımı alın ve uyumadan önce gözünüzün yakınına uygulayın. Gözlerinize çok yakın ovalamamaya dikkat edin. Sabah düzgün bir şekilde durulayın. Ayrıca suyunuza bir miktar soğan suyu da ekleyip içebilirsiniz.