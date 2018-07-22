Göz çevresi neden kararır?

KEMİK YAPISI

Çökük göz yapısına sahip olan bireylerde, kemik yapısına bağlı olarak göz altlarına gölge düşer. Bu durumda göz altları normalden daha koyu bir hal alabilmektedir. Kadınlar gözaltı kapatıcılarını kullanarak bu durumu ortadan kaldırabilirler.

UYKUSUZLUK

Gözaltı morluklarının bir diğer sebebi de yetersiz uykudur. Uykunun alınmadığı ve yeterince dinlenilmediği taktirde cilt soluklaşıp göz çevresi kararır. Bu durum çok fazla bilgisayar başında vakit geçirmekten ya da çok fazla kitap okumaktan da olabilir. Sürekli aynı noktaya bakmak, kan akımını yavaşlatıp, göz çevresindeki kan akımının normal halinden daha mor görünmesine yol açar.

GÜNEŞ IŞINLARI

Güneşe çok fazla maruz kalmak gözaltlarındaki melanin seviyesini artmasına yol açar. Melaninler, vücuttaki bazı bölümlerin güneşten korunmasını sağlayan pigmentlerdir. Gözaltının güneşe maruz kalmasını önlemek için güneş gözlüğü kullanılabilir.

HİPERPİGMENTASYON

Cilde rengini veren melaninin vücutta gereğinden fazla üretildiğinde, ciltte lekeler ve koyuluklar oluşur. Melaninler ise; güneş ışınları, hormonal değişiklikler ya da iltihaplanmaları gibi sebeplerden dolayı vücutta fazla üretilebilir.

KÖTÜ BESLENME

Dengeli beslenme sağlıklı bir vücut için önemlidir. Dolayısıyla doğru beslenilmiyorsa, vücuttaki kan gerekli besinleri almadığı taktirde gözaltında renk değişikliği, morarmalar oluşması normaldir. Vitamin ve mineral eksikliği görülmesi vücuda yansıdığı gibi cildin de soluklaşmasına neden olur. Buna bağlı olarak gözaltındaki damarların koyuluğu solgun yüzde daha çok belirginleşir.

KALITIM

Gözaltı morlukları aileden geliyor olabilir. Ailede birçok kişide görülen gözaltı morluklarının görüldüğü kimselerin, gözaltlarının mor olması tesadüf değildir. Cilt ne kadar inceyse, gözaltındaki morluklar da aynı derecede koyu ve mor renkte görülebilir. Cilt rengi ve şeffaflığı kalıtsaldır.

YAŞAM TARZI

Alkol ve sigara birçok hastalığa sebebiyet verdiği gibi gözaltı morluklarından da sorumludur. Sigara kandaki oksijen miktarını azaltırken, alkol de vücutta sıvı kaybı uyku düzensizliği gibi sorunları beraberinde getirir. Bunlar da gözaltı morlukları için yeterli sebeplerdir.

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