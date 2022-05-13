Göz altı torbaları nasıl gider? Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Gözünüzün altındaki torbalardan ve koyu halkalardan nasıl kurtulursunuz? Bu neredeyse herkese çok tanıdık bir sorundur. Medical Park Tarsus Dermatoloji (Cildiye) Uzm. Dr. Neslihan Dönmez konu hakkında bilgi verdi.

Göz altı morlukları neden olur?

Koyu halkalara neden olabilen en yaygın nedenler şunlardır:

Uykusuzluk. Aşırı yorgunluk, yeterli uyumama ya da normalden fazla uyuma göz altlarında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uykusuzluk, ciltte donuk ve soluk bir görünüme neden olarak cilt altındaki koyu dokular ve kan damarlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Uykusuzluk aynı zamanda göz altlarında sıvı birikmesine ve dolayısıyla bu alanlarda şişkinliğe neden olabilir. Göz altındaki koyu görünüm bazen şişmiş göz kapaklarına ait gölgeler olabilir.

Yaş. Doğal yaşlanma süreci göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Kişi yaşlandıkça cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Cilt altı yağ dokusu ve cilde esnekliğini sağlayan kolajen miktarı azalır. Sonuç olarak ise cilt altında bulunan koyu renkli kan damarları daha belirgin hale gelir ve göz altındaki alanın koyu görünmesine neden olur

Göz yorgunluğu. Televizyon bilgisayar, tablet ve telefon ekranına bakmak gözlerde önemli bir gerilime neden olabilir. Bu gerginlik uzun süre devam ederse göz çevresi kan damarlarının genişlemesine yol açar. Sonuç olarak, göz etrafında ve altındaki bölgeler koyu bir görünüm alır.

Alerjiler. Alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik reaksiyon geliştiğinde vücutta zararlı madde olarak algılanan yapılara cevap olarak histaminler serbest bırakılır. Histamin salınımı gözlerde kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi rahatsız edici şikâyetlere neden olmaktan başka kan damarlarında genişlemeye de yol açar. Bu da nispeten ince olan göz altı cildinin altında damarların daha görünür olmasıyla sonuçlanır. Alerjiye bağlı kaşıntılı nedeniyle göz ve çevresini kaşımak ve ovalamak morlukların daha kötü hale getirebilir. Bu durumda iltihaplanma, şişlik ve kan damarlarının çatlamasına neden olabilir. Kan damarlarındaki çatlama morluğu artırır.

Dehidrasyon. Dehidrasyon yeterli sıvı alınmamasına bağlı vücudun ihtiyacı olan sıvı dengesinin bozulmasıdır. Bu durum göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Yeterli miktarda su alınmadığında, göz altındaki ciltte donuk ve gözlerde çökük bir görünüm ortaya çıkar. Çöküklük, göz çevresindeki kemiğin cilde yakın olmasından kaynaklanır.

Güneşe aşırı maruziyet. Güneşe aşırı maruz kalma, vücutta cilde renk sağlayan melanin isimli pigmentin fazla miktarda üretilmesine neden olabilir. Çok fazla güneş özellikle göz çevresindeki cildin kararmasına zemin hazırlar.

Genetik. Aile bireylerinde göz altı morluğu yaygınsa diğer bireylerde de aynı durumun görülme oranı normal popülasyona göre fazladır. Bu durum kalıtsal bir özellik olarak çocuklukta da vardır ve kişi yaşlandıkça kötüleşebilir.

Göz altı morlukları için risk faktörleri nelerdir?

Göz altı morlukları herhangi bir kişiyi etkileyebilmesine rağmen, en çok aşağıdaki kişilerde görülür:

Yaşlılar

Genetik yatkınlığı olanlar. Bazı bireylerde ailesel yatkınlık nedeniyle periorbital hiperpigmentasyon adı verilen göz çevresi cildinde koyulaşma vardır.

Beyaz ırk dışındaki etnik gruplar. Beyazlar dışındaki etnik gruplar, özellikle de koyu ten tonlarına sahip olanlar göz çevresinde hiperpigmentasyon yani koyuluğa daha yatkındır.

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Koyu göz halkaları için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Ancak, bu durumu yönetmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Göz altı morlukları ile başa çıkmak için şunlar denenebilir:

Soğuk kompres uygulamak. Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece göz altındaki şişkin görünüm azalır ve koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.

Uyku süresini artırmak. Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Çünkü uyku yoksunluğu cildinizin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir.

Uyurken başı yükseltmek. Yetersiz uyku göz altındaki koyu renkli halkalar ve torbaların oluşumunda rol oynayabilirken, kişinin yatış şekli de bunda etkili olabilir. Uyku sırasında göz altlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarının geçmesi için her gün yeterli miktarda uyumak, uyurken başın yüksekte olmasına dikkat etmek, bol sıvı tüketmek, aşırı güneşte kalmaktan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kilit rol oynar. Ayrıca alerjisi olan bireylerin morluklardan kurtulmak için buna yönelik tedavi almaları şarttır. Bunlara ek olarak evde uygulanabilecek aşağıda sıralanan doğal yöntemler yardımcı olabilir:

Çay poşeti. Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü iyileştirebilir. Çay, içeriğinde bulunan antioksidanlar ve kafein nedeniyle kan dolaşımını uyarmaya, kan damarlarını daraltmaya ve cilt altında sıvı tutulumunu azaltmaya yardımcı olur. Bu amaçla siyah ya da yeşil çay kullanılabilir. İki siyah veya yeşil çay poşeti sıcak suda beş dakika bekletilir. Daha sonra poşet çayların buzdolabında 15-20 dakika soğumaları beklenir. Soğuk çay poşetleri gözler kapatılarak 10 ila 20 dakika uygulanır. İşlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkanır.

Hindistan cevizi yağı. Göz altlarına her gece Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak koyu halkaları azaltabilir. Hindistan cevizi yağı, zarar görmüş cilt hücrelerini onarabilen zengin bir E vitamini kaynağıdır.

Salatalık. İki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştirilmesi, koyu halkaların etkilerini azaltabilir. Ancak, uygulama sırasında gözlerin limon suyuna temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Gül suyu. Pamuklu bir ped gül suyuna batırılır ve kapalı göz kapaklarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika bekletilir.

Süt. İki adet pamuk topu soğuk sütün içine batırılıp ve göz altlarına yerleştirilir.

Göz altı morlukları tedavisi nasıl yapılır?

Koyu göz altı halkaları genellikle geçicidir ve sıklıkla yaşlanmanın veya uykusuzluğun bir göstergesidir. Gözlerin görünümünü iyileştirmek için evde yapılabilecek çok sayıda etkili uygulama mevcuttur. Bununla birlikte, renk değişikliği veya şişlik zamanla kötüleşirse, konuyu doğru şekilde teşhis etmek ve uygun tedaviyi planlamak üzere bir dermatoloji uzmanına görünmekte fayda vardır. Göz altı morluklarının görünümünü etkin ve kalıcı bir şekilde azaltmak için kullanılabilen bazı tıbbi tedaviler mevcuttur. En yaygın olarak kullanılan tedavi seçenekleri şunları içerir:

Pigmentasyonu azaltmak için kimyasal peeling

Cildi yenilemek ve sıkılaştırmak için lazer tedavisi

Göz altındaki incelmiş cilt bölgelerine pigment enjeksiyonu şeklinde tıbbi dövme uygulaması

Gözlerin altındaki cilt renginin bozulmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizlemek için doku doldurucu enjeksiyonu

Göz torbalarına neden olan fazla yağı ve cildi uzaklaştırmak için göz kapaklarına yapılan estetik uygulamalar

Cerrahi yolla göz altına yağ veya sentetik implant yerleştirilmesi

Herhangi bir kozmetik işleme karar vermeden önce, tedavi seçenekleri doktorla ayrıntılı olarak tartışılmalıdır.

Göz Altı Morluğu Nasıl Geçer?

Göz altı morluğu nasıl geçer konusunda giriş yapmadan önce öncelikle bunun nedenlerine yakından göz atmak gerekir. Göz altı morluklarının başlıca nedenleri;

● Uykusuzluk

● Aşırı uyuma

● Yorgunluk

● Susuzluk

● Genetik faktörler

● Yaşlanma

● Alerjik reaksiyonlar

Yukarıda yer alan başlıca problemler kolayca çözümlere sahip olabildiği gibi yaşlanma, alerji ve genetik faktörlerde farklı çözüm yolları bulunur. Göz altı morlukları için kendi başınıza uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri arasında aşağıdaki yöntemler öne çıkar;

● Daha sağlıklı bir yaşam biçimi benimseme

● Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırma

● Biyolojik olarak ihtiyaç duyulan uyku saatini tespit etme ve istikrarlı bir şekilde sürdürme

● Gün içerisinde sıvı alımı konusuna özen gösterme

● Yorgunluğu engelleyebilmek için egzersiz, sağlıklı öğünler ve düzenli sağlık kontrolleri ile kaliteli bir yaşam sürme

Burada yer alan yöntemleri uyguladıktan sonra vücudunuzun daha dinç, daha enerjik ve daha canlı olacağını gözlemleyebilirsiniz. Ek olarak sağlıksız yaşam belirtisi olan göz altı morluğu, yüzdeki çizgiler ve karışıklık durumunun ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?

Neredeyse her tedavi yöntemi olduğu gibi göz altı morluğunu geçirebileceğiniz ve uzmanlar tarafından önerilen bazı yöntemler de bulunur. Bu doğal yöntemlerden başlıcaları; soğuk kompres yöntemiyle şişkinliği indirme, kaliteli ve sağlıklı uyku sürelerine uyma ve de uyku esnasında başı daha yüksek bir konumda tutmadır.

Soğuk Kompres Yöntemi: Morluklar için en çok tercih edilen yöntemlerden birisi olan soğuk kompres gözaltı morlukları için de oldukça etkilidir. Temiz bir havlu içerisinde yerleştireceğiniz buz küplerini kısa süre gözaltına uyguladıktan sonra şişliğin yavaşça azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

Kaliteli Uyku Düzeni: Göz altı morluklarını ortadan kaldırabilmek için tercih edebileceğiniz diğer yöntem ise kaliteli uyku alma olacaktır. Uzmanların açıklamalarına göre yetişkin bireylerin gün içerisinde 8 saat kesintisiz uyku alması tavsiye edilir. Uyku esnasında odaya hiçbir teknolojik cihaz sokmamak ve karanlık bir ortamda uyumak da oldukça önemlidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu melatonini salgılayabilmesi için uyumadan en az bir buçuk saat önce televizyon, telefon ve bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlar da uzak durulması tavsiye edilir. Ilık bir ortam içerisinde ve her gün aynı saatte yatıp kalkmakta kaliteli uykunun sırları arasında bulunur.

Baş Yüksekliği: Kaliteli uyku faktörleri arasında yer alan ve göz altı morluklarını doğrudan etkileyen bir diğer şey baş yüksekliğidir. Uyku esnasında fazla miktarda kanın başa toplanmasını engellemek için birkaç yastık tercih edilebilir.

Yukarıda yer alan yöntemler uygulaması basit ve zahmet gerektirmeyen önlemler arasında bulunur. Ancak yaş, alerjik reaksiyonlar ve genetik nedenlerden ötürü oluşan göz altı morluklarını geçirebilmek için estetik müdahale zorunlu olur. Bilindiği üzere göz altı morlukları göz kapaklarında bulunan damarların genişlemesinden ötürü oluşur. Bu durumun önüne geçebilmek ve daha pürüzsüz bir cilt elde edebilmek açısından estetik müdahale uzman doktorlar tarafından yapılabilir. Eğer yakın akrabalarınız içerisinde bu durumu yaygın olarak gözlemliyor ve ortadan kalkmasını istiyorsanız bir estetik cerrahın yardımını alarak daha iyi bir görünüme sahip olabilirsiniz.