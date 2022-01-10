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Kadın - Aile Göz altı morluklarına ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morlukları zaman zaman hepimizin başına gelen bir cilt sorunu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:28:00 - 2022-01-10 23:30:55
Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morlukları, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşur. Ayrıca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da neden olur.

En sık rastlanan cilt problemlerinden olan göz altı morluklarının birden fazla sebebi olabilir.

Göz altı morlukları sebepleri 

  • Genetik miras
  • Düzensiz uyku, yorgunluk, stres
  • Yetersiz sıvı alımı
  • B, C, E ve K vitamini eksiklikleri
  • Hormonal değişimler
  • Burun tıkanıklığı, nezle
  • Alerjik etmenler
  • İlaçların yan etkileri
  • Zararlı güneş ışınları

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

  • Soğuk kompres uygulamak. Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir.
  • Uyku süresini artırmak. Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir.
  • Uyurken başı yükseltmek.

Göz altı çukurları için ne yapmalı?

Gözaltındaki çöküklük ve morluklarda en etkili tedavi ışık dolgusudur. Sadece gözaltı için tasarlanmış olan hyalüronik asit bazlı bir formül olan ışık dolgusunun kalıcılığı yaklaşık 10-12 aydır. Yanaklarınızdaki çökme için de dolgu enjeksiyonu yapılabilir.

 

 

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