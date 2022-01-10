Göz altı morlukları, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşur. Ayrıca aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da neden olur.

En sık rastlanan cilt problemlerinden olan göz altı morluklarının birden fazla sebebi olabilir.

Göz altı morlukları sebepleri

Genetik miras

Düzensiz uyku, yorgunluk, stres

Yetersiz sıvı alımı

B, C, E ve K vitamini eksiklikleri

Hormonal değişimler

Burun tıkanıklığı, nezle

Alerjik etmenler

İlaçların yan etkileri

Zararlı güneş ışınları

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Soğuk kompres uygulamak. Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir.

Uyku süresini artırmak. Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir.

Uyurken başı yükseltmek.

Göz altı çukurları için ne yapmalı?

Gözaltındaki çöküklük ve morluklarda en etkili tedavi ışık dolgusudur. Sadece gözaltı için tasarlanmış olan hyalüronik asit bazlı bir formül olan ışık dolgusunun kalıcılığı yaklaşık 10-12 aydır. Yanaklarınızdaki çökme için de dolgu enjeksiyonu yapılabilir.