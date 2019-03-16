Göz altı morlukları neden olur tedavisi Göz altı morluklarına bitkisel çözümler

Göz altı morlukları hangi hastalığın belirtisi olabilir? Göz altı morlukları hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır? Göz altı morlukları hangi doktor bakar? Göz altı morlukları genetik ve çevresel nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bunun yanında aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk ve uykusuzluk da gözaltı morluklarına sebep olabilir. Peki göz altı morlukları neden olur nasıl geçer? İşte detaylar…

Göz altı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de günümüzde çok yaygın olan bu cilt problemi her yaşta görülebilir. Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir. “Beslenme” hatalarını da unutmamanız lazım. Kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin, demir, C vitaminini eksikliği de göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.

Göz altı torbalarının diğer nedeni alerjidir. Alerjik konjonktivit (bir çeşit göz alerjisi), alerjik rinit (alerjiye bağlı burun iltihaplanması) de göz çevresini olumsuz etkileyen sorunlardır. Bu durumlarda gözaltını sık sık ovalamak, kaşımak morluk oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Diğer taraftan bazı kişilerde nedeni bilinmeyen metabolik süreçlerle göz altında aşırı melanin pigmenti birikmesi sonucu koyuluklar ortaya çıkabiliyor.

Seyrek olarak bazı hanımlarda adet dönemlerinde tekrarlayan göz altı koyulaşmalarına rastlanabiliyor. Ayrıca hamilelik döneminde de bu tür değişimlerin ortaya çıkması mümkün olabiliyor. Son olarak kötü ve dikkatsiz bir yaşam tarzının, aşırı sigara ve alkol tüketiminin, kısacası kişisel bakımsızlığın bu işte rolü olabileceğini biliyoruz. K vitaminli, hyalüronik asitli, C vitamini ve kateşini (yeşil çay özü) zengin ürünler deneniyor ama net bir sonuç alınamıyor.Göz altı morluklarının pek çok sebebi var. Ama bana göre ilk sıraya öncellikle “yaşlanma”yı yazmak lazım.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarını giderebilmek için ilk önce asıl sebebinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Eğer bu morarmalar bir hastalık sonucu olmuyor ise dengeli beslenme, sağlıklı uyku düzeni, bol su tüketimi gibi önemli önlemler ile engellenebilir. Kahve, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızı azaltmalısınız. Sabah kahvaltılarını düzenli yapmalı ve sağlıklı yiyeceklerden yemelisiniz. Bunun yanında göz çevresi kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremler ile de hafifletilmesi mümkündür. Bazı bitkisel kürler, mezoterapi ve lazer yöntemi ile de bu morarmaların önüne geçebiliriz. Göz altı morluklarına eğer uykusuzluktan kaynaklanıyorsa soğuk patates halkalarını veya ılık çay kompreslerini uygulayabilirsiniz. Geçici bir süre işinize yarayabilir.

Göz altı morluklarına bitkisel çözümler

Zerdeçal-Domates-Limon maskesi

Hem göz altında oluşan morarmalara hem de oluşan halkalara etkili bir çözüm olarak bu maske ilk sırada gelmektedir.

1 çay çaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı un

1 çay kaşığı domates suyu

1 kaç damla limon

Bütün malzeme bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından göz çevrenize halkalar şeklinde sürün. Bu şekilde 10 dakika bekleyin. 10 dakika sonra soğuk suyla durulayın.

Göz altı morluklarına patates maskesi

2 çay kaşığı patates suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı buğday yağı

Bir kase içerisinde malzemeleri verilen ölçülerde ilave ederek karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun. Gözaltlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2 – 3 dakika gözaltınızda beklettikten sonra pamuğu nemlendirip gözaltlarınızdaki yağı silin. 3 – 4 uygulamadan sonra etkisini gösterir. Günde 1 kere uygulamanız yeterlidir.

Göz altı morluklarına gül suyu maskesi

Gül suyu

Bir miktar süt

Gül suyunun içine bir miktar soğuk süt koyun. Karışımın içine daldırdığınız pamukları gözlerinizin üstünde 15-20 dakika bekletin.

Göz altı morluklarına nane maskesi

Bir avuç nane

Yarım limon suyu

Naneleri blender yardımı ile ezin. Püre haline gelmiş nanelere limonu ekleyin. Bunu göz altı morluklarına uygulayın. 15-20 dakika sonra yıkayın. Bu kürü günde 2 kez istediğiniz sonuçlara ulaşana kadar uygulayabilirsiniz.