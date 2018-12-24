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Göz altı morluğunun nedenleri nelerdir?

Göz altı morlukları oluşumunun nedenleri nelerdir? İşte göz altı morlukları hakkında detaylar…

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:18
Göz altı morluğunun nedenleri nelerdir?

UYKU PROBLEMLERİ

Yeterli derecede alınmayan uyku göz altı morluklarının bir numaralı sebebidir. Eğer yeterli miktarda uyuyamıyorsanız, gerektiğinden önce uyanıyor veya hiç uyuyamıyorsanız öncelikle bunun sebeplerini araştırmalısınız. Uyku problemleri sadece göz altı morluklarınız için değil, genel sağlığınız için de büyük risk taşımaktadır.

Endişe ve yüksek stres uyku düzeninizi bozabilir. Vitamin eksiklikleri de uyku düzeninizi etkileyip uyku problemlerine sebep olan etkenlerdendir.

SİGARA TÜKETİMİ

Sigara tüketimi de göz altı morluklarını ciddi derecede tetikleyen faktörlerdendir. Genel sağlık için hâlihazırda tehlikeli olan sigara ve tütün ürünleri, damarlarda renk değişimine neden olur. Renk değişimine maruz kalan damarlar cilt altından daha fazla belli olur ve cildin mavi veya mor görünmesine, dolayısıyla da göz altı morluklarının oluşmasına yol açar.

UYKU ÖNCESİ MAKYAJ

Vücut aynı bir ağaç gibi her gözeneğinden sürekli nefes alır. Gün içinde uzun süre makyajlı şekilde durmak bile vücut için oldukça sağlıksızdır. Vücudun kendini yenilediği, dinlendiği ve en fazla nefes aldığı vakit olan uyku vaktindeyse makyajınızı silmeniz çok önemlidir. Makyajınızı silmeden uyuduğunuz takdirde gözenekleriniz tıkanır ve nefes alamaz. Bu da yenilenemeyen, dinlenemeyen, yorgun bir cilt demektir. Yorgun ciltler ise solgunlaşıp göz altı morluklarınızın daha fazla ortaya çıkmasına sebep olur.

TUZ TÜKETİMİ

Tuz, içerdiği maddelerden dolayı vücut altındaki suyun birikmesine ve dolayısıyla da şişliklerin oluşmasına neden olur. Eğer fazla tuz tüketirseniz bu durum göz altında şişlikler ve bu şişliklere bağlı olarak göz altı morlukları oluşturabilir. 

Fazla tuz tüketimi böbrekler için de büyük bir tehdit olduğundan, tuz tüketimini azaltmanız hem sağlığınız hem de güzelliğiniz için faydalı olacaktır. 

ALERJİLER 

Her alerji türü göz altı morluklarınızı tetiklemeyebilir. Fakat toza alerjiniz varsa size ait yerleri (ev, ofis vb.) olabildiğince çıplak hâle getirmeli ve tozlardan arındırmalısınız. Mevcut başka alerjileriniz varsa ve göz altı morluklarınızı tetiklediğini düşünüyorsanız doktorunuza en kısa sürede görünmelisiniz. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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