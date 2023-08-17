Gotion batarya ile 1000 km menzil ve 4 milyon km ömür

Batarya üreticisi Çinli Gotion High-Tech, LMFP (Lityum Mangan Demir Fosfat) katotlu yeni nesil elektrikli araç bataryasını ürettiğini açıkladı. ‘Astroinno’ adını taşıyan batarya sayesinde otomobiller 1.000 km ve üzeri menzili aşan uygun fiyatlı araçlar üretilebilecek. Bu da demek oluyor ki hayatımızı kolaylaştıran bir çok ürün önümüzdeki yıllarda çok daha uzun ömürlü ve ekonomik olacak.

Oda sıcaklığında 4000 döngü ile 4 milyon km ömüre ulaşabilen batarya, yüksek sıcaklıkta hızlı şarj ile 1800 döngü değerlerin üzerine çıkarak rakiplerini geride bıraktı.

LMFP batarya’nın diğer dikkat çeken önemli bir özelliği ise kısa devre olduğunda veya delindiğinde hiç bir şekilde yanarak alev almaması.







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Bin kilometre menzil için pahalı hücrelere ihtiyaç olmadığını göstermeye çalışan Gotion, Astroinno bataryasında kullandığı L600 hücrelerinin 10 yılı aşkın süredir devam eden ar-ge çalışmalarının bir ürünü olduğunu söylüyor. Şirket, 2014’te ilk LMFP katotlu hücre sertifikasını almıştı. O günden beri süren çalışmalar neticesinde mevcut LFP bataryaların enerji yoğunluğunu yukarı taşıyacak yeni bir katot tasarlanmış oldu.

Enerji yoğunluğunu iki katına çıkaran Gotion’ın yeni çözümü, hem ucuz hem de rakiplerinden daha hafif. Hacimsel enerji yoğunluğunda 525 Wh/litreye ulaşan batarya 2024’te birçok eleketrikli otomobillerde kullanılacak.

Firmanın yeni nesil elektrikli araç batarya paketi tasarımında ise yapısal parçaların sayısı %45, ağırlığı %32 azaltılmış. Paket içerisindeki kablolama da önceki nesildeki 303 metreden 80 metreye kadar kısaltılmış. Tüm bu gelişmeler neticesinde hem hafif hem enerji yoğunluğu yüksek hem de maliyeti görece daha düşük bir 1.000 km menzil sağlayacak batarya ortaya çıkmış.

Batarya seviyesinde mevcut NMC/NCA hücreli araç bataryalarının bir çoğunun önüne geçmeyi başaran Gotion’un hedefi, yoğunluğu daha da arttırarak fosil yakıtlı araçları tamamiyle ortadan kaldırmak.