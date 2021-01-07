Göstericiler panikle kaçan Nancy Pelosi’nin maillerini okudu
ABD Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine girdi. Göstericilerin, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi'nin maillerini okuduğu belirtildi.
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girdi. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.
Bilgisayarını kapatmayı unuttu
Kongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine girdikleri ifade edildi. Göstericiler, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi'nin maillerini okudu.