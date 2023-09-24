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Dünya Göstericiler kovaladı Fransız polisi kaçtı! Böylesi hiç görülmedi
Dünya

Göstericiler kovaladı Fransız polisi kaçtı! Böylesi hiç görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-09-24 08:29:00 -

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddetine karşı ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi. Bir grup göstericinin polis aracına saldırdığı ve polislerin kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Fransa'da sular durulmuyor..

İşçi sendikaları ve siyasi partilerin de aralarında olduğu 100'ün üzerindeki kurum, yaptığı çağrıyla ülke genelinde farklı kentlerde eylemler düzenledi.

Irkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Gösterilerde eylemciler, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti.Paris'te Kuzey Garı'nda başlayan gösteri, Clichy Meydanı'nda son buldu.

Binlerce kişinin yürüdüğü gösteriye sarı yelekliler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Rachel Keke ve 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden Adama Traore'nin kız kardeşi Assa Traore de katıldı.

Polis şiddetinin ve ırkçılığın son bulması çağrısı yapan göstericiler ayrıca, kamusal özgürlüklerin korunması talebinde bulundu.
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Protestocular, faşizm ve polisi karşıtı sloganlar attı.

Polisin karıştığı olaylarda hayatını kaybedenler anıldı

Göstericiler, "Mülteciler, Müslümanlar, Romanlar ve oturum belgeleri olmayanlar fazladan değil. Fazladan olan ırkçılık", "Irkçılığı ve polis şiddetini durdurun" yazılı pankartlar ve Fransa'da polisin karıştığı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşların resimlerini taşıdı.

Göstericiler polisleri uzaklaştırdı

Öte yandan bazı göstericiler bir bankanın camını kırdı ve yabancı cisimlerle bir polis aracına saldırdı.

Kameralara yansıyan görüntüde göstericiler polis aracına cisimler fırlattı. O anda zor anlar yaşayan polisler, araçlarına binip olay yerinden kaçmak zorunda kaldılar.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis aracına yapılan saldırıyı kınadığını ve olayda yaralanan polislerin yanında olduğunu belirtti.

Göstericilerden 26 yaşındaki Camille Khodja, AA muhabirine, sokakta yaşayan düzensiz göçmenlere yönelik ciddi bir polis şiddetinin olduğunu söyledi.

"Her gün polis şiddetine şahit oluyoruz"

 

Khodja, devlet eliyle uygulanan bir ırkçılık hakkında konuşulması gerektiğini ifade etti.

Eylemci Vincent Hyacinthe ise göçmen ve iltica talebinde bulunanların polis şiddetinin mağduru olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.Hyacinthe, "Her gün polis şiddetine şahit oluyoruz." diyerek, ırkçılık ve polis şiddeti arasında bağlantı olduğunu ifade etti.

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