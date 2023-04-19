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Gündem

Göstere göstere gelen kaza

Yeniakit Publisher
2023-04-19 15:24:00 - 2023-04-19 15:32:04

İstanbullu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin iş bilmezliği nedeniyle canından bezdi. Özellikle İSKİ çalışmaları vatandaşın resmen belası oldu. Büyükçekmece D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle yollara düşen CHP'li Ekrem İmamoğlu, adeta İstanbul'u kaderine terk etti.

Kazalara karışan otobüsler, arıza yapan metrolar, yola kalan metrobüsler ve asansörleri çalışmayan duraklar; megakentte yaşayan vatandaşlar için bitmeyen kabus haline geldi.

Göz göre göre kaza!

Büyükçekmece'de meydana gelen kazalar, İstanbul'un başı boş bırakıldığının bir göstergesi niteliğindeydi.

Büyükçekmece D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi.

Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle göz göre göre; kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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