  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Görüşmeler sürüyor! Trabzonspor'dan Giorgi Chakvetadze hamlesi

Transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, Gürcü yıldız Giorgi Chakvetadze'yi yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:20:00 -
Görüşmeler sürüyor! Trabzonspor'dan Giorgi Chakvetadze hamlesi

Trabzonspor'un radarında bulunan Giorgi Chakvetadze için Avrupa'nın birçok takımının devrede olduğu ifade edildi.

Genç yıldız yakın takibe alındı

Gürcistan'ın en önemli genç yeteneği olarak değerlendirilen ve Belçika'nın Gent kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki ileriye dönük orta saha oyuncusu için İngiltere'den West Ham United, İtalya'dan Roma ve Fransa'nın Bordeaux kulüplerinin futbolcuyla ilgilendikleri ortaya çıktı.

Sezon başında bu futbolcu için girişimlerde bulunulan bu kulüpler, Gent'in bırakmama kararı nedeniyle geri adım atmıştı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık da Chakvetadze'yi gözden düşürdü. Ancak ikinci yarıyla birlikte eski formuna ulaşmasıyla scoutların takibi yeniden başladı.

Yetenekli oyuncu için Gent'in, belirlediği 5-6 milyon euroluk bonservis bedelinde, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle önemli bir indirime de gidebileceği belirtildi. Roma kulübünün, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mkhitaryan'ın yerini doldurmak için düşündüğü Chakvetadze'nin, Arçil ve Şota gibi ülkesinin iki efsane futbolcusunun takımdaki başarılı geçmişi ve Trabzon'un memleketi Tiflis'e yakınlığı gibi etkenlerden dolayı bordo-mavili ekibe de son derece sıcak baktığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı