  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Görüşmeler başladı! Bomba patlıyor
Spor

Görüşmeler başladı! Bomba patlıyor

Medipol Başakşehir’in yıldızı milli futbolcu İrfan Can Kahveci transferinde bomba bilgiler geldi. Yıldız oyuncunun Galatasaray ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:06:00 -
Görüşmeler başladı! Bomba patlıyor

Milli futbolcu Başakşehirspor’un yıldızı İrfan Can Kahveci’nin Galatasaray ile görüşme haberleri spor camiasına bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz sezon büyük başarılara imza atan yıldız futbolcu Edin Visca ile takımını şampiyonluğa taşımıştı. Gösterdiği performans tüm dünyada yankı uyandırdı. Sevilla’nın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci için ilk teklif geldi.

İspanyol ekibin Rakitic’i transferinden sonra İrfan Can kahveci transferi rafa kalkmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında bulunan milli yıldız için iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü görüşmelerde detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı