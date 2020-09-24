Görüşmeler başladı! Bomba patlıyor
Medipol Başakşehir’in yıldızı milli futbolcu İrfan Can Kahveci transferinde bomba bilgiler geldi. Yıldız oyuncunun Galatasaray ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Milli futbolcu Başakşehirspor’un yıldızı İrfan Can Kahveci’nin Galatasaray ile görüşme haberleri spor camiasına bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz sezon büyük başarılara imza atan yıldız futbolcu Edin Visca ile takımını şampiyonluğa taşımıştı. Gösterdiği performans tüm dünyada yankı uyandırdı. Sevilla’nın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci için ilk teklif geldi.
İspanyol ekibin Rakitic’i transferinden sonra İrfan Can kahveci transferi rafa kalkmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında bulunan milli yıldız için iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yürüttüğü görüşmelerde detaylar ortaya çıkmaya başladı.