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Aktüel

Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakereyle çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:23:58 -
Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakereyle çözülmesinden yana olduğu belirtildi.
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