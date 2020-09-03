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Aktüel Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Aktüel

Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:10:36 -
Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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