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Siyaset Görüşme sonrası AB'den flaş açıklama
Siyaset

Görüşme sonrası AB'den flaş açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, mevcut olumlu diyalog ortamından memnuniyet duyduğunu aktardığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 19:06:00 -
Görüşme sonrası AB'den flaş açıklama

AB yetkilileri, Michel'in Brüksel'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra görüşmeye ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

"AB Konseyi Başkanı, mevcut olumlu diyaloğu memnuniyetle karşıladı ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesinin önemine vurgu yaptı." ifadesini kullanan bir AB yetkilisi, Michel'in tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

AB'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlamasını, Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını beklediğini hatırlatan AB yetkilisi, AB-Türkiye ilişkilerinin marttaki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını aktardı.

AB yetkilisi, "AB Konseyi Başkanı, Türkiye ile yapıcı ilişki kurma, bunun yanında sahada somut adımlar görme arzusunu tekrarladı. Konsey Başkanı, tüm taraflarla temas içinde kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Michel'i Türkiye'ye davetini değerlendiren AB yetkilisi, "Konsey Başkanı, daveti memnuniyetle karşıladı. Tarihi ve formatı üzerinde çalışılacak" dedi.

AB yetkilisi, Türkiye-AB arasındaki pozitif gündemin göç, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve "üst düzey" sektörel diyalog gibi konuları içerebileceğini kaydetti.

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