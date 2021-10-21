Görüşme sebepleri ortaya çıktı! Onlar da ittifaka alınıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesinin detayları belli oldu. İki ismin Millet İttifakı'nı genişletmek için bir araya geldiği öğrenildi.

Davutoğlu, Babacan ve Sarıgül de katılıyor

Alınan bilgiye göre, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi de ittifakta yer alacak. Böylelikle görünürde Millet İttifakı 6 partiyle seçime girmiş olacak.

İnce İttifaka karşı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.