Görüşme sebepleri ortaya çıktı! Onlar da ittifaka alınıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmede Millet İttifakı'nın genişletilmesi kararı alındı. Alınan bilgiye göre, DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'na alınacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesinin detayları belli oldu. İki ismin Millet İttifakı'nı genişletmek için bir araya geldiği öğrenildi.
Davutoğlu, Babacan ve Sarıgül de katılıyor
Alınan bilgiye göre, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi de ittifakta yer alacak. Böylelikle görünürde Millet İttifakı 6 partiyle seçime girmiş olacak.
İnce İttifaka karşı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.