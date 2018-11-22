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Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve parti içinde genel başkanlık iddiasını sürdüren Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi. Toplantı 40 dakika sürdü.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:53
Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim

İnce, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini söylemişti. İnce ancak bu şartla İstanbul'a aday olabileceğini vurgulamıştı.

Muharrem İnce görüşmeden sonra şunları söyledi:

''Önerilerimizi kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi kendisine bunları aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. 89'da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım.

Sandık çağrısı

İstanbul'da Ankara'da sandık koyarsak eğilim yoklaması yaparsak... Eğilim yoklaması yani seçim kurulu olmadan partililer olarak milletvekilleri sandığın başında olur 130 gün varken yapabiliriz bunu. Sandık koyalım o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Örgüt bu adayı ben seçtim derse başarılı oluruz bunları Sayın Genel Başkana aktardım. Değerlendireceğini söyledi Sayın Genel Başkan.

Yoklama yoksa adaylık yok

Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir, Türkiye derdindeyim. Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa 'Gel adayımız ol' derse asla aday değilim.''

Görüşmeyi ince istemişti

Randevu talebi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul adaylığı tartışılan Muharrem İnce'den gelmişti.

İnce, aday belirleme sürecinde eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:53
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. muharrem ince
  5. görüşme

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