Görüş kelimesi ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Görüş kelimesi, günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan ve bir kişinin belli bir konu hakkındaki yargısını belirten temel bir kavramdır. Öz Türkçe kökenli olup "görmek" fiilinden türetilmiştir. Görüş, en temel tanımıyla, herhangi bir mesele, olay veya durum karşısında bireyin sahip olduğu fikir, düşünce veya beyanı ifade eder.

Görüş Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre görüş kelimesinin anlamı, bir konu veya sorun hakkında varılan yargı, düşünce veya fikirdir. Görüşler, kişinin deneyimlerine, inançlarına ve bakış açısına bağlı olarak şekillendiği için genellikle öznel (sübjektif) nitelik taşır. Bu nedenle, bir kişinin görüşü diğer bir kişinin görüşünden farklılık gösterebilir ve bu durum kelimenin kullanım alanını genişletir.

Görüş kelimesi, isim olarak kullanıldığı gibi, fiil haliyle de yaygındır. Örneğin, bir toplantıda veya tartışmada fikrini dile getirme eylemi "görüş bildirmek" şeklinde ifade edilir. Bu kelimeyle eş anlamlı olarak kullanılabilecek sözcükler arasında fikir, düşünce ve mefkûre (ideal) bulunur.

Görüş kelimesinin günlük hayatta nasıl kullanıldığına dair iki somut örnek vermek, anlamını pekiştirecektir. Örneğin, "Bu konudaki görüşünüz nedir, merak ediyorum" cümlesinde, kişinin fikri sorulmaktadır. Bir diğer örnek ise, "Uzmanlar, ekonomik gidişat hakkında farklı görüşler bildirdi" ifadesidir ki, bu da farklı bakış açılarının dile getirildiğini gösterir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi, görüş kelimesinin TDK sözlük anlamı günlük dilde bireyin yargısını yansıtan bir araçtır.