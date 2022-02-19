Görüntüleri yayınlandı! İşte milli füzemiz

Milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, icra edilen atışlı testler esnasında hedefini başarıyla imha etti.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “HİSAR 2022’ye hızlı başladı! HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Milli Katmanlı Hava Savunma Ağı’na Adım Adım!

Türkiye, milli katmanlı hava savunma ağını oluşturmak için çalışmalarını süratle sürdürüyor. Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) HİSAR-A+, geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunuldu. Milli Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) HİSAR-O+ da bu yılın başında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti.

Roketsan, HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ sistemlerinde kullanılan görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıkların yanında radar güdümlü füze çalışmalarını da sürdürüyordu. Bu kapsamda HİSAR-O+ sisteminde kullanılacak HİSAR-RF Füzesi, hem daha uzun menzile hem de daha üstün yeteneklere sahip olacak.

HİSAR-RF Füzesi

HİSAR-RF Füzesi, HİSAR-O+ Füzesi ile hemen hemen aynı fiziksel yapıdadır. Radar arayıcı başlık kullanan HİSAR-RF Füzesi’nin, soğutmalı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık (IIR) kullanan ve atmosferik şartların getirdiği ısınma sorunundan ötürü menzilinde birtakım sınırlar bulunan HİSAR-O+ Füzesi’ne göre daha yüksek menzile sahip olacağı tahmin edilmektedir. HİSAR-RF Füzesi’nin radar arayıcı başlığı, ASELSAN tarafından GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Arayıcı Başlığı’ndan elde edilen tecrübeler ile geliştirilmiştir.

HİSAR-RF, ara safha güdüm esnasında veri bağı ve terminal aşamada ise aktif radar arayıcı başlığı kullanacaktır.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; HİSAR-RF Füzesi, 35-40 kilometreden fazla menzile sahip. Roketsan tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi (MİDAS)’nde HİSAR-RF Füzesi kullanılacak. HİSAR-RF’in seri üretimiyle birlikte eldeki bazı HAWK bataryaları emekli edilecektir. HİSAR-O+ Sistemi, hem IIR güdümlü hem de RF güdümlü orta irtifa hava savunma füzelerini atım kabiliyetine sahip olacak.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km’yi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’in ise 2023’te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.