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Siyaset Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin
Siyaset

Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin

Tamer Karadağlı ile HDP sevici Nihal Yalçın arasında 58. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan gerilim tazeliğini korurken, festivalin Jüri Başkanı Emin Alper'in festival sırasında yaptığı açıklamada etkinliğin bir festivalden çok ideolojik çember olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:53:00 - 2021-10-14 15:10:08

 yeniakit.com.tr 

58. Altın Portakal Film Festivali’nde oyuncu geçinen HDP sevici Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki gerginlik gündemdeki yerini korurken, festival jüri başkanı Emin Alper'i festival sırasında yaptığı açıklamalar bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Ezbere konuştu

Festivalde mikrofonu eline alan Emin Alper, solcuların yıllardır ezberden söylediği klasik sözleri tekrarlayarak isim vermeden AK Parti hükümetini hedef aldı. İnsanları, sanat üzerinden ideolojik baskıya maruz bırakan solcu zorbaların adeta sözcülüğüne soyunan Emin Alper, “Belki de ilk kez, suçun giderek alenileştiği, sıradanlaştığı, adalet anlayışının anlamsızlaştığı, vicdanlarımızın her gün susturulmaya çalışıldığı, köreltildiği bir baskı atmosferinde sinemacılarımız insanlığın vicdani muhasebesinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve susturulamayacağını usul usul göstermeye başladılar.” dedi.

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Yorumlar

Ömer ömer oğlu

Bunlar dışarıdan beslenen bir avuç vatan haini
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