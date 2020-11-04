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Dünya Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı
Dünya

Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı

İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir jet bölgede yapılan tatbikatta yeni akıllı bomba fırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:35:00 -

İran Hava Kuvvetleri (IAF), her yıl iki günlük 'Gökyüzünün Savunucuları' tatbikatlarına Pazartesi günü, İran'ın merkezi İsfahan eyaletinde gerçekleştirilen, yedi ayrı hava üssünden çalışan uçaklar ile başladı. Savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları, keşif uçakları, nakliye ve tankerler tatbikatta yer aldı.

İran Hava Kuvvetleri F-4 Phantom II avcı-bombardıman uçağı, İsfahan bölgesindeki Gökyüzünün Savunucuları tatbikatının ikinci gününde hareket eden bir yer hedefine Qassed akıllı bomba fırlattı.

900 kg'lık 'akıllı' elektro-optik güdümlü mühimmat olarak sınıflandırılan Qassed'e ('Haberci') ek olarak, F-4'ler, Maverick'e havadan karaya füzeleri ateşledi ve her iki füze de hedef üzerinde patladı.

Salı günkü tatbikatlarda, Pazartesi günü Su-24 avcı bombardıman uçaklarının simüle edilmiş düşman hedeflerine 500 kg akıllı füzelerle saldırdığı ve F-14 ve MiG-29 savaşçılarının simüle edilmiş düşmanlara karşı hava muharebe operasyonları gerçekleştirdiği de görüldü.

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