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Gündem Görüntüler Meksika'dan değil Ankara'dan! Rezalet ki ne rezalet
Gündem

Görüntüler Meksika'dan değil Ankara'dan! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-07-16 13:46:00 -
Görüntüler Meksika'dan değil Ankara'dan! Rezalet ki ne rezalet

Türkiye'den gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Görüntüler Meksika'dan değil Ankara'dan! İki grup arasında çıkan borç-alacak kavgasının sonu kötü bitti. Sokak ortasında dehşet saçtılar, otomobilleriyle hem ezdiler hem de kurşun yağdırdılar. 'Çoluğum çocuğum var yapma' dese de kurtulamadı. Cadde inim inim inledi. İşte o korkunç görüntüler...

Görüntüler Meksika'dan değil Türkiye'den! İki grup arasında borç-alacak kavgası ortalığı karıştırdı. Kavga eden bir grup otomobillere binip kaçmaya çalışırken, diğer grup tabancalarla kurşun yağmuruna tuttu. 'Çoluğum çocuğum var yapma' dese de kurşunları acımadan yağdırdı. Ana cadde inim inim inledi.

Borç-alacak kavgası kötü bitti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent 1940'ıncı Cadde'de meydana gelen kavga herkesi korkuttu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki grup arasında kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden bir grup otomobillerine binip olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, alacaklı olan diğer grup tabancaları çıkartarak tehdit etti. Alacaklı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, durmaya zorladığı otomobildeki kişiler tekrar uzaklaşmaya çalışırken tabanca ile iki el ateş etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çoluğum çocuğum var..."

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ateş eden şüpheli ve beraberindekiler otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde üzerine ateş açılan kişinin "Çoluğum çocuğum var, yapma" sözleri caddede yankılandı.

 

 

 

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