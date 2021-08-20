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Görüntüler İstanbul'dan! Tam 436 kişi...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul'un 16 ilçesinde yapılan kontrollerde 436 düzensiz göçmenin yakalandığını ve sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:32:00 -

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

2021'de 18 bin göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden, kent genelinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yönelik yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38.251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16.08.2001 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

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