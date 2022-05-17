Görüntüler HDP'den mi CHP'den mi? Kararı siz verin
Terör örgütlerinin ipine sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eli kanlı terörist Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser veren şarkıcı parçası Aynur Doğan'a sahip çıktı. Utanmadan sıkılmadan hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine trollerini de alkışlayarak destek verdi. CHP grubundaki skandal görüntüler HDP'yi aratmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuyruğuna tutuna CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti ayaklar altına almaya devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, utanmadan sıkılmadan eli kanlı terörist Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser veren şarkıcı parçası Aynur Doğan'a sahip çıktı. Doğan üzerinden hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine trollerini de alkışlayarak destek verdi.
CHP grubundaki skandal görüntüler bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aratmadı.