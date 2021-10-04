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Dünya Görüntüler ABD'de çekildi! Yetkililer 'felaket' deyip uyarılarda bulundu
Dünya

Görüntüler ABD'de çekildi! Yetkililer 'felaket' deyip uyarılarda bulundu

ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach’e bağlı Orange County kıyılarında petrol sızıntısı meydana geldi. Yetkililerin 'çevresel felaket' olarak adlandırdığı sızıntıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:00:00 - 2021-10-04 22:24:33

ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kıyılarında meydana gelen petrol sızıntısı Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayıldı.

Sızıntı 33 kilometrelik alana yayıldı

ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach’e bağlı Orange County kıyılarında petrol sızıntısı meydana geldi. 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayıldı.

Orange County yetkilileri, sızıntının zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sızıntının nedeni henüz tespit edilememişken sahil kıyısında balıkçılık faaliyetleri geçici süreyle askıya alındı.

Yetkililer uyardı

Sahil şeridi bir süreliğine ziyarete kapatıldı. Dr. Clayton Chau cilt, göz, boğaz ve burun tahrişi, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, öksürük veya nefes darlığı gibi semptomlar görenlerin sağlık tesisine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Çok sayıda balık türü öldü

Öte yandan yerel yetkililer, olayı “çevresel felaket” olarak tanımlarken, çok sayıda balık türünün de öldüğü aktarıldı. Bölgede daha önce planlanan etkinlikler de iptal edildi.

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