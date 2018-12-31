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Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Etkisini gösteren kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın gün boyu devam ettiği ilçede kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:25
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Yağışın gün boyu devam ettiği ilçede kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Araç trafiğinin güçlükle sağlandığı ilçede, belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışması yürüttü.

İlçede yoğun kar nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

Havalimanında karla mücadele çalışması

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti, havalimanı karla mücadele ekiplerince temizlenip, acil inişler de göz önüne alınarak her an kullanıma hazır halde tutuluyor.

Ekipler, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla 24 saat aralıksız çalışarak biriken karları temizliyor.

Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede devam eden yoğun kar nedeniyle personelin dün geceden beri 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma, 2 greyderle aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:25
  1. Hakkari
  2. Selahaddin Eyyubi Havalimanı
  3. Yüksekova
  4. Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü

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