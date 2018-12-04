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Görüntü sızdı... "CHP'nin İBB adayı"nın gizli toplantısı deşifre oldu!

Partililerin, "Tanınmıyor" diye istememesine rağmen CHP'nin İBB adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkan adaylarıyla bir araya geldiği toplantının görüntüsü sızdı.

04 Aralık 2018 Salı 09:48
Görüntü sızdı... "CHP'nin İBB adayı"nın gizli toplantısı deşifre oldu!

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partiler büyükşehir adaylarını büyük ölçüde belirledi. Özellikle AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayları büyük merak konusu oldu. 

AK Parti belirledi 

AK Parti; Ankara'ya Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise Nihat Zeybekci ile seçmenin karşısına çıkacak. İktidar partisinin İBB adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kesin olarak açıklanması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB adayı konusunda problem olmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP'nin İmamoğlu'nu açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor

CHP'de de çalışmalarda sona gelindi. İYİ Parti ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir adayını henüz resmi olarak açıklamadı. 

İmamoğlu'nun gizli toplantısı... Görüntü sızdı

Muharrem İnce'nin teklifini kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu seçmenin huzuruna çıkarmaya hazırlanıyor.

"İBB adayımızı kimse tanımıyor" diyen CHP'lilere: Merak etmeyin...

Haber7'deki habere göre, adaylığı neredeyse kesinleşen CHP'li İmamoğlu'nun, İstanbul'daki belediye başkanlarıyla yaptığı gizli toplantı deşifre oldu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:48
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP
  5. istanbul
  6. ankara
  7. izmir
  8. ekrem imamoğlu
  9. mehmet özhaseki
  10. muharrem ince
  11. kemal kılıçdaroğlu
  12. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • hayrihayri15 dk önce
    İstanbul"daki CHP li belediye başkanları kendi aralarında her ayın ilk haftasında toplanırlar.Yıllardır devam eden uygulama bu.Aralık ayının toplantısıda bu hafta oluyor.Bunun gizliliği nerde?.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    Kimi Seçerlerse Seçsinler Kaybedecekler. Hiç Şüphesiz ki.
  • ibb seçim bükücüibb seçim bükücü28 dk önce
    Başlamadan bitti seçim..
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