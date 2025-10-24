  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Görünmez kaza böyle geldi: Geri giderken yayayı yere serdi!
Yerel

Görünmez kaza böyle geldi: Geri giderken yayayı yere serdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, aracını park halinden çıkarmaya çalışan sürücü, cadde üzerinde duran adama çarptı. Ne olduğunu anlayamayan adam savrulurken, sürücü son anda frene bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü aracını park yerinden çıkarmak için geri manevra yaptığı sırada, arkasında duran adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam kısa süreli panik yaşadı.

Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazadaciddi bir yarala almadı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu kazada yaralandı
Oyuncu İrem Helvacıoğlu kazada yaralandı

Medya

Oyuncu İrem Helvacıoğlu kazada yaralandı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Yerel

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Bursa’da korkutan kaza! Otomobil duvara çarptı, 3 kişi yaralandı
Bursa’da korkutan kaza! Otomobil duvara çarptı, 3 kişi yaralandı

Yerel

Bursa’da korkutan kaza! Otomobil duvara çarptı, 3 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23