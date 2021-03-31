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Gündem Görün çirkin yüzlerini Teröristleri anıp şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçtiler
Gündem

Görün çirkin yüzlerini Teröristleri anıp şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçtiler

Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibini saygı ile anan Birgün gazetesi, makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:50:00 - 2021-03-31 13:01:57
Görün çirkin yüzlerini Teröristleri anıp şehit savcı Selim Kiraz'ı es geçtiler

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 yılında DHKP-C‘li teröristler tarafından çalışma odasında şehit edildi.

Geride bıraktığı onurlu yaşamı ve iş ahlakıyla meslektaşlarına örnek olan Kiraz, şehit edilişinin 6’ıncı yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı.

Dün teröristleri andılar, bugün şehide sustular!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi, 27 Mart 1972'de Ünye'deki NATO üssündeki yabancı görevlileri kaçırıp bir köyde muhtarın evinde rehin tutan ve daha sonra Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için “Onların anısına ve mücadelesine saygıyla.. “ başlığını atmıştı.

Türk askerine karşılık olarak teröristleri savunan Birgün paçavrası, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anamadı.

Komünist PKK'lı Birgün gazetesinin rezil haberi şu şekilde:

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