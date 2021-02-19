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Dünya Görülmemiş felaket: İtfaiyenin söndürme musluğu dondu!
Dünya

Görülmemiş felaket: İtfaiyenin söndürme musluğu dondu!

ABD'nin Texas eyaletinde devam eden kış fırtınası nedeniyle Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden oldu. San Antonio'da ise bir binada çıkan yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiyenin musluğu donunca alevler kısa sürede yayılarak araçlara sıçradı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:49:00 -
Görülmemiş felaket: İtfaiyenin söndürme musluğu dondu!

Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD'de kar kabusu sürüyor. Milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasında Texas eyaleti görülmemiş felaketi yaşıyor. Eyalet bağlı Houston kentinde bir apartmanda ısınmak için şömine kullananlar yangın çıkmasına neden oldu. 1 kadın ve 3 torununun şömineden çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiyenin musluğu dondu

San Antonio kentinde ise bir binada çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye sevk edildi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yangın söndürme musluğu donan itfaiye, alevlere müdahale edemedi. Alevler çevredeki araçlara sıçrarken, bölgeye tankerle su taşındı.

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