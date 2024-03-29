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Medya Görsem yüzüne bakmam demişti! Fatih Altaylı sözünü yiyerek CHP'li adayı programına konuk aldı
Medya

Görsem yüzüne bakmam demişti! Fatih Altaylı sözünü yiyerek CHP'li adayı programına konuk aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:11:00 - 2024-03-29 17:46:07
Görsem yüzüne bakmam demişti! Fatih Altaylı sözünü yiyerek CHP'li adayı programına konuk aldı

Fatih Altaylı Youtube programına, Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç'i konuk etti.

Fatih Altaylı, Sarıyer’de dördüncü defa aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız aday olan CHP'li Şükrü Genç’i "Bir yerde görsem yüzüne bakmam, elini sıkmam" sözleriyle eleştirmişti.

Sözünü yiyen Altaylı, Genç için programda şunları söyledi:

"Bugün ilginç bir konuğumuz var. Sarıyer'in CHP'li bir belediye başkanı var ve 3 dönemdir Sarıyer'de belediye başkanlığı yaptı. Oldukça da başarılıydı. Halk tarafından oldukça seviliyordu. Herkesin ağabey dediği çok değerli bir isimdi. Ancak bu seçimlerde aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyince son derece kızdı ve bağımsız aday oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde bir program sırasında kendisini ağır bir biçimde eleştirdim.

O da beni aradı dedi ki, 'Bir dakika haklı olabilirsiniz, haksız da olabilirsiniz. Bir de beni dinlemeniz lazım.' Ben de dedim ki, 'Başkan neyi dinleyeceğim yaptığın ortada.' Meşhur hikayedir... Tavuklarla kümesten çıkarken yakalanmış bir adam. Mahkemeye götürmüşler. Demiş ki 'Avukat isterim'. Hakim demiş ki 'Avukatı ne yapacaksın. her şey ortada.' O da demiş ki 'Avukatın ne diyeceğini ben de merak ediyorum.' Ben de Şükrü Bey'in ne diyeceğini merak ediyorum"

Altaylı'nın bağımsız aday Şükrü Genç'i yayına kaç liraya konuk edip sözünü yediğiyse bilinmiyor.
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