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Aktüel Görmediği lideri Düzcelilerden dinledi
Aktüel

Görmediği lideri Düzcelilerden dinledi

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Görmediği lideri Düzcelilerden dinledi

Düzce Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir video hazırladı. Görme engelli bir vatandaşın Düzcelilere yönelttiği sorularla başlayan sohbet, Atatürk’ü anlamak için yüzünü görmenin değil, fikirlerini hissetmenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında hazırladığı özel video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen çekimlerde, görme engelli rolü yapan bir vatandaş sokakta karşılaştığı Düzcelilerle sohbet ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorular yöneltti.

Atatürk’ün fotoğraflarını daha önce hiç göremediğini belirten vatandaş, sohbet ettiği kişilerden onu kendisine tarif etmelerini, Türk milleti için neler yaptığını anlatmalarını istedi.

 

“ATATÜRK’Ü BANA ANLATIR MISINIZ?”

Görme engelli vatandaşın “Atatürk’ü bana anlatır mısınız?” sorusu, Düzce sokaklarında duygu yüklü bir sohbet başlattı.

Vatandaşlar, Atatürk’ün sarı saçlarını, mavi gözlerini ve kendine özgü duruşunu tarif  ederken, cesaretinden ve vatan sevgisinden de bahsettiler.

Sohbet sırasında vatandaşlar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu aramızdan fiziken ayrıldı. Mavi gözlü, sarı saçlı, çakmak gibi bir liderdi. Kıyafetleri o zamana göre çok moderndi ve ilk giyen insanlardan biriydi. Türkiye için neler yaptığını bilmek için görmeye ihtiyacımız yok. Onun fikirleri halen yaşıyor. Atatürk bizim için özgürlüğü ifade ediyor. Atatürk'ü özlüyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz” sözleri, hazırlanan videonun vermek istediği mesajı da gözler önüne serdi.

 

BAZI YÜZLER GÖRÜLMEZ, BİR MİLLETİN KALBİNE KAZINIR

Görme engelli vatandaşın sorularına içtenlikle yanıt veren Düzceliler, Atatürk'ün milletin gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan görüntüler, Atatürk'ün “Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir” sözünü bir kez daha hatırlattı.

 

ATATÜRK SEVGİSİ GÖNÜLLERDE YAŞIYOR

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan özel video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnet duygularını bir araya getirdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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