Türk Kızılayı Aydın Şubesi İlk Yardım EğitimMerkezi tarafından Dünya İlk Yardım Günü

Etkinlikleri kapsamında görme engellilere ilk yardım eğitimi verildi.

Türk Kızılayı Aydın Şubesi İlk Yardım EğitimMerkezi tarafından Dünya İlk Yardım Günü

Etkinlikleri kapsamında Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyesi görme engellilere ilk yardım eğitimi verildi. Seminere katılan görme engellilere İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Uzay Tok tarafından hava yolu tıkanıklığı, kan şekeri düşmesi, bilinç bozuklukları, hayvan ısırmaları ve temel yaşam desteğikonuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Seminer sonrası bir konuşma yapan Uzay Tok, “Bu yıl ki tema olan ‘Ayrımcılığa Geçit Yok’ teması kapsamında görme engelli arkadaşlarımıza uygulamalı olarak eğitim verildi. Kendileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Umarım kendileri için de faydalı olmuştur. Bizleri ağırlayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen’e ve eğitime katılan dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Bilindiği gibi her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi Dünya İlk Yardım Günü olarak kabul edilmiştir. Bizler de Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarakgörme engelli üyelerimize yönelikdernek binamızda uygulamalı olarak, Türk Kızılayı Aydın Şubesi İlk Yardım Eğitimmerkezi ile ortaklaşa bir seminer gerçekleştirdik.Bizler açısından çok faydalı bir seminer oldu. Bu vesileyle birçok doğru bildiğimiz yanlışı fark etmişolduk. Altı Nokta Körler Derneği Aydın şubesi olarak Müdürümüz Uzay Tok’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.