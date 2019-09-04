Görme Engelliler Milli Takımı, "Avrupa" için hazırlanıyor - Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren milli futbolcular, son kampı 9-14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirecek- TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, milli takıma baklava ikram etti



ANKARA (AA) - IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Görme Engelliler Milli Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği milliler, 14-25 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Türk Milli Takımı, şampiyona için son kampını 9-14 Eylül tarihlerinde İstanbul Riva’da gerçekleştirecek.

- Ömer Gürsoy'dan millilere baklava ziyafeti



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, milli takım oyuncularını ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu. Antrenman sonrasında konuşan Ömer Gürsoy, Roma’daki şampiyonanın önemine dikkati çekerek, "Şampiyonada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için finale kalmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Gürsoy, Roma'daki şampiyonada, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Federasyonları Sorumlusu İsmail Erdem'le beraber millilerin yanında olacaklarını belirtti. Futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takım olan Görme Engelliler Milli Takımı'nın, üçüncü kez olimpiyatlara katılabilmesi için Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması gerekiyor.











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