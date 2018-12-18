0553 313 94 23

Görme engelli kadına ehliyet verildi

Meksika'da, sürücü ehliyeti almak için başvuru yapan görme engelli bir kadına ehliyet verildi.

18 Aralık 2018 Salı 10:24
Görme engelli kadına ehliyet verildi
Meksika'nın başkenti Meksiko'da görme engelli bir kişiye sürücü ehliyeti verildi.
 
Ülke basınına yansıyan haberlere göre, Meksika'da çıkan La Reforma gazetesi, Meksiko'da sürücü ehliyeti almanın kolaylığına dikkati çekmek için görme engelli Christina'dan ehliyet için başvurmasını istedi.

Meksiko'ya bağlı Benito Juarez Belediyesine başvuru yapan görme engelli Christina, 800 Meksika pesosu (214 TL) ödeyip, gerekli belgeleri teslim ettikten yaklaşık yarım saat sonra ehliyetine kavuştu.

Kendisi de şaşkın

Christina, kendisine araba kullanmayı bilip bilmediği bile sorulmadığını belirterek, "Hala inanamıyorum. Engellilik belgesi almam çok daha fazla sürmüştü." dedi.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Meksika'da, Meksiko şehri kanunlarına göre, bir kişinin ehliyet alması için sınava girmesi gerekmiyor. Kanuna göre, ehliyet almak isteyen bir kişinin araç kullanabildiğini kanıtlayan bir takım değerlendirme ve kurslara katılması gerekse de bu işlemler kağıt üzerinde göz ardı edilebiliyor.

Meksiko Şehri Ulaşım Sekreteri Andrés Lajous, göreve gelmeden birkaç gün önce bu konu hakkında, "Ehliyet sınavlarının olması iyi olurdu. Ancak bunu daha önce hiç yapılmamış bir yönetim kapasitesini göz önünde bulundurursak zor bir iş." açıklamasında bulunmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:24
  1. Meksika
  2. görme engelli
  3. sürücü ehliyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'ye gözaltı
    1. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    2. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    3. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    4. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    5. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    6. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    7. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    8. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    9. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    10. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    11. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    12. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    13. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    15. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    16. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    17. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    18. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    19. EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni..
    20. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek