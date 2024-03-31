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Yerel Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü
Yerel

Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:00:00 -
Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren CHP’den belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Turgut Reis Ortaokulu'nda meydana geldi. CHP'den 5'inci sıra belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, partisi tarafından görevlendirildiği sandık başında beklerken bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.

 

Çakır için diğer görevliler 112'yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi...
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