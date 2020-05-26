Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!
Önce görevden uzaklaştırılan ardından görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, ifsat faaliyetlerine son gaz devam ediyor.
Odatv'de yazıları yayınlanan ve Halk TV gibi yayın organlarına çıkan Cemil Kılıç, kendisini ilahiyatçı diye tanıtarak din adına konuşmaya devam ediyor.
Halk TV'de Özlem Gürses'in sunumundaki bir programa çıkan Cemil Kılıç, Ramazan Bayramı'nın asıl adını söyleyemedi. Sapkın din hocasının 'şeker bayramı' ifadesini kullanması dikkat çekti.
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