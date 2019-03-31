Görevimiz sandıkları korumak!

Bugün yapılacak Mahalli İdareler Yerel seçimleri için güvenlik güçleri tüm önlemleri alarak, seçmenin huzur ve güven içinde sandığa gitmesini sağlarken diğer taraftan da sandıkların ve oyların güvenli bir şekilde oy toplama merkezlerine ulaşmasını sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tüm birimlerini uyararak görevlilerin sabahın erken saatlerinden itibaren görev yerlerine ulaşması talimatını verdi.

553 bin polis-jandarma

Kırsal bölgelerde jandarma destekli güvenlik görevlileri sandık görevlilerinden önce oy kullanılacak okullar ve çevresinde gerekli önlemleri alacak. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Trabzon’da yaptığı açıklamada tedbirlerle ilgili şunları dile getirdi: “Seçim günü Türkiye’de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın 285 bin personeli sokakta olacak 24 saat boyunca. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız, hiçbirinin burnunun kanamayacağı, huzur içinde ve özgür iradeyle sandığa gidip anayasal hakları olan oy kullanma ve seçme hakkını yerine getirmiş olacaklar. Polis olarak da asli görevimiz bunu tesis etmek.”

Sandıklar refakat edecekler

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde sandıkların ilçelerden il merkezlerine taşınmasında da güvenlik görevlileri refakat görevi yapacak. Daha sonra ilçe ve il seçim kurulları çevresinde oy toplama merkezlerinde de önceden alınan tedbirlere ek olarak takviye güvenlik güçleri sevk edilecek. Seçim sonuçlarını bahane ederek herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması için siyasi parti temsilcileri ve seçim kurulu yetkilileri ile koordine sağlanarak olası olayların önüne geçilecek.

YSK önünde de tedbir alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra siyasi partiler, adaylar ve vatandaşların yapacağı itirazlar sırasında olumsuzluk yaşanmaması için YSK’nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi gerek olması durumunda araç ve yaya trafiğine kapatılarak, yetkililerin giriş ve çıkışlarının güvenliği sağlanacak. YSK önünde basın ve medya kuruluşları canlı yayın araçları içinde yer ayrılarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi içen güvenlik güçlerinin basın mensuplarına yardımcı olması sağlanacak.