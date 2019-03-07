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Görevi teslim alan Devrim Muhafızları Ordusu'ndan on atışta bir kuş!

Devrim Muhafızları Ordusu'na ilişkin özeleştiride bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Kaçakçılıkla mücadele etmeleri için güney sınırlarımızı Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim ettik ancak 10 kez kaçakçılık yapılıyorsa sadece birini yakalıyorlar." dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:35
Görevi teslim alan Devrim Muhafızları Ordusu'ndan on atışta bir kuş!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kaçakçılıkla mücadele için ülkenin güney sınırlarının Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim edildiğini ancak kaçakçılığın engellenemediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Giylan eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkede büyük bir sorun kabul edilen kaçakçılığın önüne geçilmesi için bir dizi ekonomik dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaçakçılıkla mücadele konusunda "silahlı kuvvetlerin de çaba gösterdiğini" ancak mücadelenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ruhani, "Kaçakçılıkla mücadele etmeleri için güney sınırlarımızı Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim ettik ancak 10 kez kaçakçılık yapılıyorsa sadece birini yakalıyorlar." dedi.

İran hükümeti, sınırlardaki kaçakçılığın önüne geçilmesi için geçen yıl martta Basra Körfezi kıyılarını da kapsayacak şekilde ülkenin güney sınırlarındaki güvenliği Devrim Muhafızları Ordusu'nun sorumluluğuna vermişti.

İran’da geçen yıldan itibaren ulusal para biriminin döviz kurları karşısındaki ciddi değer kaybının ardından izlenen döviz politikaları ekonomideki sorunları derinleştirmekle birlikte kaçakçılığın artmasına da zemin hazırladı.

Yılda 12 milyar dolarlık kaçakçılık

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, bir yıl içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünleri ülke dışında satılıyor. İlaç ve gıda gibi sübvanse edilen bazı ürünlerde de kaçakçılık yaygın.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Basra Körfezi kıyılarında kaçakçılık için yasa dışı limanlar ve geçiş noktalarının olduğuna yönelik iddialar da zaman zaman ülkedeki siyasiler ve medya tarafından dile getiriliyor. İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Temmuz 2011'de kaçakçılıkla mücadele konulu bir toplantıda, Devrim Muhafızları Ordusu'nu işaret ederek, "Bazı devlet kurumları, yasa dışı iskeleler ve geçiş noktalarıyla ülkeye kaçak mal sokuyorlar." demişti.

Ahmedinejad'ın açıklamasından bir gün sonra Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, iddiaların doğru olmadığını savunmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:35
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. kaçakçılıkla mücadele
  3. Devrim Muhafızları Ordusu
  4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani
  5. İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi
  6. Mahmud Ahmedinejad
  7. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi
  8. Basra Körfezi

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