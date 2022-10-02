Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre; üç ilde Çevre ve Şehircilik Müdürü görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Kelkit görevden alındı, yerine Yaşar Güçlü atandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları şöyle

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Balcı atandı.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ile

Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız görevden alındı.

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bülent Güngör, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Zeren, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsa Gülgür, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Zafer Bektaş, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan atandı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılıklarına, Erdoğan Topcu ve Onuray Gözütok atandı.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Yener Oba, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Aktürk atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karaman İl Müdürü Ali Osman Kaşıkçı, görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Kelkit görevden alındı, yerine Yaşar Güçlü atandı.