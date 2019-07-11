Görev süresini tamamlayan narkotik köpeği emekli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 466 operasyona katılan ve 10 yıllık görev süresini dolduran narkotik madde arama köpeği Vuslat, emekli oldu.11 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat için emeklilik töreni düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 10 yıllık görev süresini tamamlayan narkotik madde arama köpeği Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, "Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine ve Vuslat'ın deniz kenarında tatil yaparken çekilen fotoğraflarına yer verildi.
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